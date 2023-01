O estranho caso dos papagaios-do-mar: centenas deram à costa em Peniche, mais de 300 estavam mortos

Afonso Castanheira, músico, escultor e ativista da associação Mestres do Oceano, vive em Peniche e logo pela manhã tem como rotina fazer rondas pelas praias para apanhar lixo marinho e ver se há algum animal arrojado: “Acontece com mais frequência do que se possa pensar", diz Castanheira. Não esperava, no entanto, que na manhã de terça-feira fosse dar com dezenas de papagaios-do-mar, grande parte dos quais mortos; a quantidade de animais sem vida foi crescendo ao longo do dia e chegou às centenas à hora de almoço. Ao final da tarde do dia 18 de janeiro, o balanço eram mais de 300 mortos e mais de 100 vivos. “Em apenas 4 quilómetros, entre a praia d'El Rey e a praia do Pico da Mota, encontrámos 105 papagaios-do-mar sem vida".

