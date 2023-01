MP pede a inconstitucionalidade da lei dos maus tratos a animais: “É um retrocesso civilizacional incompreensível”, diz o PAN

O plenário de juízes do Tribunal Constitucional vai decidir o futuro da lei de proteção dos animais, criada há oito anos e ferida de morte por, pelo menos, três decisões deste tribunal que a declararam inconstitucional. Segundo o Gabinete de comunicação da Procuradoria-geral da República, o procurador junto do TC já pediu “a declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral” da lei que previa penas de multa ou prisão para quem “sem motivo” matasse ou maltratasse animais de companhia como cães e gatos. Este pedido vai ser apreciado pelo plenário de juízes do TC e, tendo em conta as decisões recentes, o mais provável é que lei seja mesmo declarada morta.

