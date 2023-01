Grupo do juiz negacionista anuncia conferência com o “apoio” da CM de Caminha, a autarquia nega

O grupo Habeas Corpus, liderado pelo ex-juiz negacionista Rui Fonseca e Castro, está a organizar uma conferência no cine-teatro do quartel dos bombeiros de Vila Praia de Âncora, garantindo no cartaz de apresentação que conta com o “apoio” da Câmara Municipal de Caminha.

