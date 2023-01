Tiroteio na Califórnia faz seis mortos, incluindo um bebé de seis meses

Um tiroteio causou seis mortes esta madrugada em Goshen, no estado norte-americano da Califórnia, incluindo uma mãe de 17 anos e o seu bebé de seis meses, informaram as autoridades locais. O gabinete do xerife do condado de Tulare, ao qual pertence esta cidade, informou que o tiroteio ocorreu por volta das 3h30 (12h30 em Lisboa) numa morada que na semana passada tinha sido revistada durante uma rusga por suspeitas de tráfico de droga.

Os agentes encontraram duas pessoas mortas à porta da casa, outra nas proximidades e mais três numa área vizinha da cidade, de apenas 6.000 habitantes, localizada no centro do estado da Califórnia. As autoridades policiais acreditam que há uma ligação de grupos de traficantes a este massacre e estão à procura de dois suspeitos.

O xerife do condado de Tulare, Mike Boudreaux, confirmou em declarações à imprensa local que as vítimas incluíam uma mãe de 17 anos e o seu bebé de 6 meses. Em média, 40.000 pessoas morrem por ano nos Estados Unidos em eventos relacionados com armas de fogo, segundo a ONG Everytown For Gun Safety, o que equivale a mais de 100 por dia.