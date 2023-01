Incêndio em Lisboa obrigou a evacuar prédio em Arroios, que ficou sem condições de habitabilidade

Um incêndio destruiu hoje uma cobertura de um prédio na Calçada Nova do Colégio, na zona de Arroios perto do Hospital de São José, em Lisboa, que ficou sem condições de habitabilidade, adiantou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros da cidade.

De acordo com o comandante Tiago Lopes, pelas 22h00, o fogo já estava dominado e não havia registo de feridos.

"Mais uns minutos e será completamente extinto. Depois passaremos à fase do rescaldo", disse.

Trata-se de um edifício de três andares, segundo o comandante, e todos residentes foram retirados.

"Conseguimos evacuar [o prédio]", adiantou, referindo que não havia muitas pessoas lá dentro.

Questionado sobre se as pessoas regressariam às suas habitações, Tiago Lopes indicou que não seria possível, porque "a cobertura foi toda destruída, logo a chuva entra".

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local, estavam 47 operacionais, apoiados por 13 viaturas.

A ANEPC acrescenta que o alerta para a ocorrência foi dado às 20h56.