IPMA coloca 12 distritos sob aviso laranja devido ao vento e à agitação marítima

Doze distritos de Portugal Continental estão hoje sob aviso laranja devido ao vento e agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar, até quarta-feira, sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido à agitação marítima.

Os distritos de Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja devido ao vento.

Nos distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, o aviso laranja vai ser acionado entre as 03:00 e as 22:00 de quarta-feira.

Já nos distritos de Faro, Setúbal e Beja, será a partir das 18:00 de terça-feira até às 22:00 de quarta-feira. Prevê-se a emissão do aviso laranja nos distritos de Guarda e Castelo Branco entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira; nos distritos de Leiria e Coimbra entre as 06:00 de hoje e as 22:00 de quarta-feira; no distrito de Lisboa entre as 09:00 de hoje e as 22:00 de quarta-feira.

Além destes 12 distritos, outros três, Bragança, Viseu e Vila Real, vão estar sob aviso meteorológico amarelo entre hoje e as 06:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo do IPMA significa que a situação é de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto no laranja o risco é moderado e elevado, devendo a população seguir as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).