Sismo de 2,1 com epicentro a sul de Moura sem registo de danos - IPMA

Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Ritcher foi registado neste domingo, às 18:36, com epicentro a cerca de oito quilómetros a sul de Moura, no distrito de Beja, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA avançou que o sismo foi registado pelas estações da Rede Sísmica do Continente, sem causar danos.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) no concelho de Serpa", município vizinho do concelho de Moura e também no distrito de Beja, segundo o IPMA, indicando que, caso a situação se justifique, emitirá novos comunicados.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados de acordo a sua magnitude como micro (menos de 2.0), muito pequenos (2.0-2.9), pequenos (3.0-3.9), ligeiros (4.0-4.9), moderados (5.0-5.9), fortes (6.0-6.9), grandes (7.0-7.9), importantes (8.0-8.9), excecionais (9.0-9.9) e extremos (quando superior a 10).