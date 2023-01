Máfia albanesa trafica armas de guerra da Ucrânia aproveitando os mesmos canais usados para mercadejar droga: Portugal poderá estar na mira

A máfia albanesa está a estender os seus tentáculos para o tráfico de armas, aproveitando a guerra da Ucrânia para expandir o seu império pela Europa. O Expresso sabe que várias autoridades policiais europeias têm alertado para um novo fenómeno nas redes de tráfico de armas, potenciado pela invasão russa em fevereiro do ano passado. “Vários indícios apontam para o envolvimento de redes de crime organizado da Europa Central e do Leste, nomeadamente a máfia albanesa, no tráfico de armas, usando os mesmos canais do tráfico de droga”, alerta uma fonte conhecedora do processo.

