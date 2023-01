Jornal i passa a semanário com edição à terça-feira

O Jornal “i”, também conhecido como “Inevitável”, vai passar a semanário, com edição às terças-feiras. “2023 marca o início de um novo ciclo do Jornal ”i", cuja edição impressa passa a ser semanal", lê-se numa nota divulgada, esta terça-feira, na capa da publicação.

O jornal, que chegava às bancas de segunda a sexta, passa agora a contar com uma edição impressa todas as terças-feiras.

A Alpac Capital detém 91% da Newsplex, dona dos jornais “i” e “Nascer do Sol”, através da Sunny Meridian, e a Barod 9%, de acordo com informação disponível no portal da transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em 22 de dezembro.

No dia 8 de julho de 2022, três dias depois de o fundo português Alpac Capital ter concluído a compra da maioria do capital da Euronews, foi anunciada a compra dos títulos “Nascer do Sol” e “Inevitável”.

Os títulos “Nascer do Sol” e “Inevitável” eram detidos por Mário Ramires desde 2015, altura em que foi criada a Newsplex. No final de 2020, o semanário “Sol” mudou o nome para “Nascer do Sol” e o “i” para “Inevitável”.