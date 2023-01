O Conselho de Administração do Hospital de Braga anunciou que as buscas que estão hoje a decorrer nas suas instalações se relacionam com contratos públicos.

Em comunicado, a administração "assegura o cumprimento dos trâmites legais" dos concursos públicos visados.

O Ministério Público e a Polícia Judiciária estão hoje a fazer buscas no Hospital de Braga.

O Conselho de Administração diz que se encontra a "colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas".