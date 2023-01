A inflação está a empurrar mais portugueses para fora? “Ainda não se sabe, mas é possível: os fatores de repulsão em Portugal aumentaram”

O Observatório da Emigração divulga todos os anos uma estimativa do número de portugueses que emigraram, baseando-se nos dados de entradas nos vários países de destino. Em 2021, pelo menos 60 mil portugueses deixaram o país, mais do que no ano anterior, mas ainda abaixo dos números pré-pandemia, aponta o relatório divulgado esta quarta-feira. Rui Pena Pires, coordenador do Observatório, explica o que está a mudar na emigração.

