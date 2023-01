Microbiota Vault: recolha de fezes humanas inicia contrarrelógio contra extinção de bactérias e fungos e portugueses participam no projeto

centers for disease control and prevention's public health image library

O que para maioria das pessoas é um amontoado de fezes torna-se para os investigadores do Microbiota Vault uma oportunidade para proteger a saúde da humanidade e lutar contra a extinção em massa de centenas de espécies. “Os últimos estudos têm associado o desaparecimento de certas espécies de bactérias e fungos da microbiota a doenças como a obesidade ou a diabetes, entre outras”, explica Luís Teixeira, investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e da Universidade Católica Portuguesa, que também participa no projeto internacional Microbiota Vault.