42% das crianças têm peso a mais: “Os avós facilitam, têm sempre um bolo ou bolachinhas para os netos. Acham que negar comida é negar amor”

As crianças de hoje comem mais do que as gerações anteriores ou comem pior?

As duas coisas. Comem mais, porque temos maior disponibilidade de alimentos; basta olhar para o caso das bolachas ou para os cereais de pequeno-almoço, que antes estavam numa prateleira do supermercado e agora ocupam um corredor inteiro. Mas também comem pior, porque a oferta de alimentos é de pior qualidade. Provém mais da indústria e menos diretamente da Natureza, tem maior número de calorias por grama e menos nutrientes protetores, como as fibras, as vitaminas e os sais minerais. E os hábitos mudaram. Enquanto antigamente só se comiam chocolates na Páscoa ou no Natal, agora é quase dia sim, dia não. Tudo isto, associado ao sedentarismo, faz com que a obesidade infantil tenha cada vez mais expressão.

