Há teses de mestrado à venda na internet por €800. É batota? Sim. Crime? Nem por isso

Na internet não faltam anúncios de empresas que oferecem “apoio” na elaboração de teses de mestrado, artigos científicos, monografias, relatórios, ensaios ou dissertações. Num dos sites mais populares e há mais tempo a operar neste sector, a “ajuda” é descrita de forma vaga, mas ao telefone é traduzida sem rodeios: “Fazemos tudo o que for preciso, incluindo a escrita integral.” No caso de uma tese de mestrado, por exemplo, o serviço custa 800 euros. Noutro site do mesmo tipo vai-se direto ao assunto: “Aqui pode comprar ou encomendar o seu trabalho académico.”

Ninguém duvida de que entregar uma tese escrita por outrem é, no mínimo, uma fraude académica eticamente censurável. Mas, aos olhos da lei, não é necessariamente crime. Nem da parte de quem vende a tese, nem da parte de quem a compra, explica o advogado Paulo Sá e Cunha. “Sem dúvida que constitui um ilícito disciplinar que pode levar à expulsão da universidade e à anulação do grau, segundo o regulamento interno de cada instituição. Mas pode não constituir nenhum crime, já que há um vazio legal nesta área”, diz.