Ano judicial abre com funcionários em protesto e juízes a pedir reformas ao Governo

Contra a degradação das condições de trabalho e em defesa de mais contratações, sob pena de se pôr em causa o regular funcionamento dos tribunais, os funcionários judiciais abrem o ano em protesto.

A cerimónia de abertura do ano judicial está marcada para terça-feira pelas 15h, hora a que devem estar a decorrer plenários sindicais convocados pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), em frente aos edifícios onde funcionam os serviços, e uma greve do Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), convocada a partir das 13h desse dia e até às 24h, e que se prolonga por tempo indeterminado, no mesmo período, todos os dias, até haver resposta do Governo às reivindicações sindicais.

Em declaração escrita enviada à Lusa, o presidente do SFJ, António Marçal, enumera várias questões na base do descontentamento dos funcionários judiciais, entre as quais a degradação física dos edifícios dos serviços, a "gritante" falta de profissionais nos tribunais, o envelhecimento da classe, a falta de progressões na carreira e a desmotivação dos profissionais, e a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, uma reivindicação antiga, prometida, mas ainda por cumprir.

"A verdade é que o tempo vai passando e já estamos a ser governados pelo XXIII Governo Constitucional, no poder há nove meses e, do Ministério da Justiça, os ventos que sopram, até agora, não nos trouxeram novidades palpáveis, apenas mais palavras bonitas", afirmou António Marçal, que pede "medidas urgentes e concretas" para resolver os problemas da classe.

Uma das reivindicações salariais, e que os funcionários judiciais pretendem ver resolvida com a revisão do Estatuto profissional, é a integração no vencimento do suplemento de recuperação processual, correspondente a 10% do salário, que chegou a ter provisão orçamental no Orçamento do Estado de 2020, mas não se concretizou.

A degradação das condições de trabalho levaram já o SOJ a pedir, por seu lado, ao Presidente da República, a convocação do Conselho de Estado para discutir o funcionamento da Justiça, considerando que "está em causa o regular funcionamento de um órgão de soberania, os tribunais", atribuindo responsabilidades ao Governo, por não garantir financiamento e meios que o assegurem.

Juízes questionam crise na Justiça e pedem reformas ao Governo

Também da parte dos juízes, a abertura do ano judicial fica marcada por reivindicações. A Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP) e a Associação de Juízas Portuguesas (AJP) apelam ao Governo para avançar com reformas urgentes no setor.

Em declarações à Lusa, o presidente da ASJP, Manuel Soares, lamenta a ideia de que “os anos vão passando e as coisas vão ficando mais ou menos na mesma”, e chega a questionar se o Governo vê ou não uma crise na Justiça, criticando a falta de "energia, ação ou projeto" do Ministério tutelado por Catarina Sarmento e Castro.

"O problema é que parece que o poder político não acha que há uma crise. Ou então, na verdade, a crise não existe", ironiza o líder da ASJP, continuando com o seu desejo para o novo ano judicial: "O meu desejo era que houvesse um Governo com maioria absoluta e condições para governar para identificar as áreas problemáticas, conversar com quem sabe e resolvê-las. Se isso já existir, e acho que existe, então o meu desejo é que passe à ação".

Manuel Soares admite que a aposta do Ministério da Justiça na digitalização e na utilização da inteligência artificial, consubstanciada com mais de 200 milhões de euros de investimento, "é importante", mas ressalva que isso não resolve os principais problemas desta área. No seu entender, estão em causa os tribunais administrativos e fiscais, os processos-crimes complexos de criminalidade económico-financeira, o custo do acesso à justiça e as arbitragens.

"Não é apenas olhar para a questão das tecnologias e achar que vamos resolver os problemas todos", afirma. "Isto não é ciência espacial, é apenas introduzir modificações na lei que permitam que os obstáculos que existem e que estão a emperrar o sistema sejam removidos. Precisamos de andar quantos anos a falar nisto?", questiona ainda Manuel Soares, sublinhando que os maiores problemas já estão mais do que identificados.