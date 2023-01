Saúde: Manuel Pizarro quer colocar internistas no interior, o bastonário da Ordem diz que “o ministro nem sabe o que tem nas mãos”

São cada vez mais os médicos que saem ou nem chegam a entrar no Serviço Nacional de Saúde (SNS), penalizando muito as unidades periféricas, que sem um ‘tratamento de choque’ não vão sobreviver. O ministro da Saúde quer, por isso, que todos os especialistas passem pelos centros de saúde e hospitais mais periféricos durante a formação, numa tentativa de os atrair para as unidades carenciadas. Manuel Pizarro anunciou a intenção numa entrevista, que o bastonário da Ordem dos Médicos critica: “O ministro nem sabe o que tem nas mãos.” Miguel Guimarães explica que a medida já existe e está parada no próprio ministério. E avisa: “O ‘cadinho’ não é esse, é criar um verdadeiro pacote de incentivos para trabalhar nessas zonas. E isso também está nas mãos do ministro.”

E reconhece que Manuel Pizarro está em funções há pouco tempo, mas que, ainda assim, “já tem um dossiê” por ele enviado “sobre o que a Ordem pensa e sobre cada espe­cialidade”. “Temos de ter verdadeiros pacotes de medidas, e essa política global de incentivos nunca foi feita”, diz o bastonário.

