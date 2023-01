Bombeiros recebem 150 pedidos de ajuda por inundações em duas horas no Porto

Em declarações à Lusa, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas foram registados entre as 12:00 e as 13:50, tendo havido maior concentração de solicitações na "baixa da cidade".

A mesma fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto avançou à Lusa que até ao momento não há registo de feridos durante os pedidos de ajuda por causa das inundações.

Há cerca de uma hora a Linha Amarela (D) do Metro do Porto esteve com a circulação interrompida entre as estações da Trindade (Baixa do Porto) e de Jardim do Morro (Vila Nova de Gaia), devido a inundação na estação de metro de S. Bento, mas há 25 minutos, cerca das 14:00, a circulação da Linha Amarela (D) foi "normalizada", lê-se na página da rede social Facebook da Metro do Porto.

A estação de metro de São Bento continua, no entanto, fechada para "trabalhos de limpeza", estando prevista a sua reabertura entre as "15:30 e 16:00 de hoje", disse à Lusa fonte oficial da empresa Metro do Porto.

Fonte da Polícia do Porto confirmou à Lusa que há várias vias enceradas ao trânsito devido à chuva intensa que se fez sentir desde o final desta manhã, mas sem especificar quais, devido ao "excesso de pedidos que estão a registar à hora de almoço".

No Aviso à População que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu na sexta-feira passada há previsão de aguaceiros previstos a partir da tarde de hoje nas regiões Norte e Centro (até 30-40 mm/12H), com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.