Mais de 300 empresas jornalísticas e 1.720 publicações ativas em Portugal em 2021

Mais de 1.720 publicações periódicas, 300 empresas jornalísticas e 149 serviços de programas distribuídos exclusivamente pela Internet estavam declarados como ativos na base de registados da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) no final de 2021.

Esta informação consta do estudo "Análise Económica e Financeira ao Setor dos Media em Portugal no ano 2021", do regulador dos media.

"A 31 de dezembro de 2021 estavam declaradas como ativas na Base de Registos da ERC 1.728 publicações periódicas, 300 empresas jornalísticas, 284 operadores de radiodifusão, 149 serviços de programas distribuídos exclusivamente pela Internet, 22 operadores televisivos, 11 operadores de distribuição de televisão (STVS) e duas empresas noticiosas", lê-se no documento.

De acordo com o estudo, o sector está "estável em termos de número de intervenientes, com exceção da Internet", que tem mais 15,5% que em 2020 (129).

Em 2021, "a par da agência Lusa, encontrava-se também registada na ERC uma segunda agência noticiosa, a Madremedia, Lda", refere a ERC, acrescentando que a Lusa "é financiada pelo Estado português e, aparentemente, a Madremedia é uma empresa privada, parceira da Sapo, que se descreve como sendo uma empresa de inovação em media, focada na criação de conteúdo para plataformas digitais e no desenvolvimento de soluções tecnológicas que melhor sirvam esse conteúdo".

No que se refere aos operadores de STVS, "apesar de totalizarem 11 em número, ao observar as quotas de mercado é clara a dominância de dois deles – Meo e NOS –, bem como a posição de crescente relevância do interveniente mais novo do segmento, Vodafone, seguido pela Nowo".

Os ativos totais das empresas de comunicação social ascenderam a quase 1.120 milhões de euros em 2021, sendo que cerca de 65% destas tiveram resultados líquidos positivos.