Cientistas descobrem no Equador nova espécie de cogumelo que pode inibir bactéria causadora de doenças

Um grupo científico descobriu num parque nacional no sul do Equador uma nova espécie de cogumelo, que possui um considerado com potencial antibacteriano, especialmente para inibir uma bactéria causadora de diarreias e de doenças como pneumonia ou meningite.

Segundo informou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Biodiversidade (Inabio) do Equador, trata-se do 'Gloeocystidiellum lojanense', um "cogumelo ressupinado e corticóide com potencial antibacteriano contra a Escherichia coli".

A descoberta foi feita por investigadores do Inabio e das universidades Técnica Particular de Loja (TPL) do Equador e das belgas de Lieja e Lovaina, no Parque Nacional Podocarpus, uma reserva de biodiversidade na província andina de Loja, no sul do país.

Os investigadores Andrea Jaramillo-Riofrío, Cony Decock, Juan Pablo Suárez, Ángel Benítez, Gabriel Castillo e Darío Cruz detalharam numa publicação científica a nova espécie e mencionaram que esta "mostrou atividade antibacteriana contra os quatro tipos da espécie E.coli".

Uma ação inibidora do cogumelo sobre a bactéria "pode dever-se ao facto de estes patótipos de E.coli serem menos virulentos e resistentes", indicou o Inabio.

Avançou também que micro-organismos patógenos, como bactérias, cogumelos e vírus, causam infeções e são causadores de problemas de saúde pública, pela alta taxa de mudanças genéticas, mecanismos de resistência ou uso incorreto e excessivo de antimicrobianos no tratamento.

Necessidade de maior investigação nas aplicações para saúde humana

Além disso, detalhou que "a resistência bacteriana aos antibióticos aumenta as taxas de infeção, como, por exemplo, as bactérias 'Gram-negativas' incidem em 61,3% das infeções, as 'Gram-positivas (34,8%), leveduras (2%) e outros patógenos (1,9%), principalmente em países em desenvolvimento".

Acrescentou que a família das bactérias 'Enterobacteriaceae' ou 'Gram-negativas' "é o grupo maior e heterogéneo de importância clínica causadora de infeções em humanos, principalmente por géneros como Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Serratia, Shigella e Salmonela".

O Inabio referiu ainda que, "entre estas infeções, 80% correspondem a trato urinário, pneumonia, diarreia, meningite, sepsis e choque endotóxico", ao enunciar o potencial para a saúde humana da nova espécie de cogumelo achado no Parque Nacional Podocarpus.

O Equador, que é considerado um dos países com mais diversidade no planeta, possui uma grande diversidade de cogumelos que requerem investigação taxonómica, pelo seu potencial bioativo e pelas possíveis aplicações em campos como o da saúde humana, acrescentou o Instituto.

"Os cogumelos constituem um grupo promissor de interesse para a procura de compostos bioativos, além de serem um grupo de organismos muito diversos, com uma estimativa de entre 1,5 milhões a cinco milhões, dos quais apenas uma pequena porção (cem mil) se descreveu", frisou o Inabio.