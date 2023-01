Já há vagas gratuitas em creches privadas na Grande Lisboa e Grande Porto

O alargamento ao sector privado da gratuitidade das creches, para crianças nascidas a partir de 1 de setembro de 2021, entrou em vigor no início do ano mas “a falta de atualização” das vagas ainda existentes no sector social está a travar a sua aplicação. Os pais só podem inscrever os filhos nos estabelecimentos privados se no seu concelho as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) estiverem com plena utilização. A existência de vagas-fantasma – estão na listagem oficial da plataforma Creche Feliz, no site da Segurança Social, mas muitas já foram ocupadas – impede as instituições da rede lucrativa de disponibilizar ‘matrículas’ e tem atrasado todo paralisou todo o processo.

