O tempo médio de espera nas urgências do Hospital Santa Maria é de quase 13 horas para doentes urgentes

O tempo médio de espera para doentes urgentes nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, era de quase 13 horas às 14:45 de hoje, indicava o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados atualizados às 14:45, 56 pessoas encontravam-se a aguardar o atendimento urgente (pulseira amarela), após a triagem na urgência central, com um tempo médio de espera de 12 horas e 42 minutos, e outras 35 consideradas menos urgentes (verde) aguardavam 05 horas e 43 minutos.

Nos casos muito urgentes (pulseira laranja), o tempo de espera no Hospital de Santa Maria estava estimado em uma hora e 14 minutos.

No Hospital São Francisco Xavier, o tempo médio de espera na urgência geral era bastante inferior, com uma hora e 53 minutos para os casos urgentes (nove doentes) e 56 minutos para as situações menos urgentes (10 doentes).

Já na urgência polivalente do hospital de São José a espera para atendimento era de uma hora e 05 minutos para os doentes urgentes e de 32 minutos para os menos urgentes.

A triagem de Manchester, que permite avaliar o risco clínico do utente e atribuir um grau de prioridade, inclui cinco níveis: emergente (pulseira vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).

Nos casos de pulseira amarela, o primeiro atendimento não deve demorar mais de 60 minutos, e no caso da pulseira verde a recomendação é que não vá além de 120 minutos (duas horas).