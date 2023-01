‘Nascer em segurança no SNS’: nasceram 849 bebés nos últimos fins de semana, a próxima fase decide-se este mês e esperam-se mais rotações

Funcionou sem falhas a rede de maternidades que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE – SNS) colocou em funcionamento para os fins de semana de Natal e de passagem do ano.

Durante estes períodos da operação Nascer em segurança no SNS “nasceram 849 bebés, tendo a rede assegurado uma resposta articulada a todas as utentes que recorreram aos serviços de saúde”, informa a entidade. Com as urgências de ginecologia e obstetrícia a funcionarem de forma ininterrupta, “não se registaram alterações ao plano apresentado”.

Resta saber que forma tomará no futuro. A DE – SNS adiantou também, no mesmo comunicado, que ainda este mês, a 10 de janeiro, será feita uma reunião para avaliar resultados e preparar aquilo a que apelida “nova fase” do plano.

O que já se sabe é que, até ao final do primeiro trimestre do ano corrente, os blocos de partos da região de Lisboa e Vale do Tejo vão organizar-se em três grupos e fechar entre si, rotativamente e aos fins de semana.

O primeiro grupo , composto pelos hospitais a norte da grande Lisboa, tem o Centro Hospitalar do Oeste (Caldas da Rainha), o Centro Hospitalar do Médio Tejo (Abrantes) e o Hospital Distrital de Santarém. Na deliberação assinada por Fernando Araújo para este conjunto, pode ler-se que os hospitais têm de “cooperar e partilhar recursos”, no sentido de garantir o acesso a pelo menos um Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua área de influência.

Durante o 1.º trimestre de 2023, o bloco de partos do Hospital de Santarém funcionará alternadamente, aos fins de semana, com os blocos de partos dos hospitais de Abrantes e Caldas da Rainha. Quando o primeiro estiver aberto, os outros dois estarão encerrados - e vice-versa -, entre as 20h de sexta-feira até às 8h de segunda-feira.

Quanto ao segundo grupo , constituído pelo Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, pelo Hospital Garcia de Orta (Almada) e pelo Centro Hospitalar de Setúbal, é dito que bloco de partos do Hospital de Almada funcionará sempre, enquanto os blocos dos hospitais do Barreiro/Montijo e de Setúbal vão alternando ao fim de semana, entre as 20h de sexta-feira e as 8h de segunda-feira.

Já o terceiro e último grupo – e o maior – é formado pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (Santa Maria), pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (Maternidade Alfredo da Costa), pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (São Francisco Xavier), pelo Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), pelo Hospital Beatriz Ângelo (Loures) e pelo Hospital de Vila Franca de Xira.

Durante o 1.º trimestre de 2023, deverá ter os blocos de partos do Hospital de Lisboa Norte (Santa Maria) e de Lisboa Central (Maternidade Alfredo da Costa) a funcionar ininterruptamente. Já os blocos dos hospitais Lisboa Ocidental (S. Francisco Xavier) e Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) estarão encerrados à vez, ao fim de semana, entre as 20h de sexta-feira e as 8h de segunda-feira. O mesmo acontece para os blocos dos hospitais Beatriz Ângelo (Loures) e de Vila Franca de Xira.

Fechos de maternidades?

Nada foi dito ainda relativamente ao destino das maternidades cujo encerramento do bloco de partos está, ainda, a ser ponderado pela DE – SNS.

A decisão deverá ser tomada ainda em janeiro, sabe o Expresso, mas sem incluir as maternidades do Barreiro e de Vila Franca de Xira. Do grupo de seis, estas são as únicas abrangidas pelo plano traçado para Lisboa, pelo menos até abril, que Fernando Araújo, Diretor Executivo do SNS, já assumiu ter sido criado para tentar impedir o fecho definitivo de blocos de partos na região.

Para os blocos da Covilhã, Castelo Branco, Famalicão, Póvoa de Varzim e da Guarda o fecho ainda poderá estar em cima da mesa.