DCIAP continua a investigar caso do hidrogénio verde e João Galamba não é arguido

A investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) relacionada com o projeto do hidrogénio verde em Sines continua em aberto. E até ao momento não há suspeitos formais. Ao Expresso, o gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República revela que “esta investigação prossegue, sujeita a segredo de justiça”, acrescentando apenas que o inquérito não tem arguidos constituídos. Ou seja, João Galamba - que esta quarta-feira toma posse como ministro das Infraestruturas - não é arguido neste processo.

