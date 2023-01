Circulação cortada na Avenida Gustavo Eiffel no Porto por motivos de "segurança"

A circulação automóvel e pedonal na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, foi cortada hoje, pelas 14:30, por motivos de "segurança", na sequência da derrocada de pedras de grandes dimensões que ocorreu esta manhã, adiantou fonte da Câmara do Porto.

A derrocada aconteceu pelas 09:50 nas traseiras do hotel Eurostar Porto Douro, devido à acumulação de água, em consequências das chuvas das últimas semanas, revelou esta manhã a Câmara do Porto.

À agência Lusa, fonte do gabinete de comunicação da Câmara do Porto adiantou que, depois da avaliação técnica efetuada no local, os serviços municipais da Proteção Civil optaram por cortar esta tarde a circulação na Avenida Gustavo Eiffel, por motivos de "segurança" e para limpeza da via.

A circulação está cortada desde a ponte Luis I até ao posto de abastecimento de combustível existente na marginal ribeirinha, sendo o acesso apenas permitido a hóspedes e funcionários do hotel.

A derrocada de pedras de grandes dimensões atingiu dois quartos do aparthotel daquela unidade hoteleira, sem causar vítimas.

Devido à derrocada, os hóspedes do aparthotel vão ser retirados. Após a sua saída, aquela valência da unidade hoteleira vai ser encerrado, adiantou a autarquia.

De acordo com a mesma fonte, só quando estiverem reunidas todas as condições de segurança é que aquele troço da Avenida Gustavo Eiffel será reaberto.