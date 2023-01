Parte da muralha da Fortaleza de Valença cedeu

A chuva intensa que caiu nas últimas horas levou à cedência de parte da muralha da Fortaleza de Valença, na zona da Coroada, junto ao parque de estacionamento do Município de Valença, no distrito de Viana do Castelo. No local encontram-se o coordenador municipal da Proteção Civil e o presidente da autarquia, segundo fonte do comando nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC).

A Fortaleza de Valença está classificada como Monumento Nacional desde 1928. Considerada “uma joia da arquitetura militar abaluartada”, a fortaleza tem uma muralha de 5 km, que serviu de “bastião militar da defesa da independência de Portugal” face a Espanha.

"Prevê-se que venha a cair mais uma parte. Estamos a tentar fazer o possível, mas é muito difícil. Temos mais uma frente em risco e as terras estão muito moles", alertou o responsável da Proteção Civil no local, Eduardo Afonso.

A equipa de Proteção Civil de Valença está a "balizar o terreno de forma a evitar que curiosos se aproximem do local" e aguarda melhores condições meteorológicas para efetuar trabalhos de contenção.

Também em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, disse que pondera , esta segunda-feira, "pedir ajuda à Direção Geral da Cultura do Norte", estimando que a autarquia venha a necessitar de apoios para a reconstrução da muralha.

"Esta fortaleza é nosso ex-líbris. É o cartão-de-visita de Valença. Aliás, está a ser preparada uma candidatura a Património da Humanidade", recordou o autarca. O autarca apela à população para que não se dirija à fortaleza e cumpra os conselhos de segurança da Proteção Civil.

O distrito de Viana do Castelo foi "o mais castigado" do Norte pelo temporal. Mas desde as 15h, este distrito e os do Porto, Vila Real, Aveiro e Braga passaram de aviso vermelho para amarelo, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).