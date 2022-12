Bento XVI: Funeral será "solene, mas sóbrio"

O funeral do papa emérito Bento XVI, que morreu este sábado aos 95 anos, será "solene, mas sóbrio", como tinha expressado, ainda que haja dúvidas sobre a presença de chefes de Estado nas exéquias ou o local onde este será sepultado

A figura do papa emérito não está regulamentada, o que levou a que nos últimos dias, quando se soube do agravamento do estado de saúde de Joseph Ratzinger, se tivessem iniciado as reuniões no Vaticano sobre o protocolo após a morte do pontífice que cessou funções há quase 10 anos, segundo a Efe. Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, o último desejo de Bento XVI foi que o seu funeral fosse "tão simples quanto possível. Solene, mas sóbrio", noticia a agência noticiosa espanhola.

Por enquanto, Bruni explicou apenas que o funeral de Bento XVI será oficiado pelo papa Francisco em 5 de janeiro, às 9h30 locais (8h30 em Lisboa), na Praça de São Pedro -- entre quatro a seis dias após a morte do pontífice, conforme a tradição. No entanto, o porta-voz não detalhou se será um funeral de Estado, para o qual serão convidadas as autoridades de todos os países do mundo.

O corpo estará exposto na Basílica de São Pedro a partir de segunda-feira e até à véspera do funeral, sendo que ainda não se sabe se o corpo será embalsamado, como aconteceu com alguns dos seus antecessores.

Ainda não se sabe, também, se o corpo de Ratzinger será colocado em três caixões, como é costume: um de cipreste forrado com veludo carmesim e envolto noutro de chumbo de quatro milímetros de espessura, por sua vez envolto noutro de madeira de olmo envernizado.

O lugar do seu enterro é também desconhecido, embora o seu biógrafo, Peter Seewald, acredite que seja na cripta dedicada aos pontífices sob a basílica vaticana. Em antecipação do fluxo de fiéis na segunda-feira, a praça de São Pedro foi já fechada a todos os turistas e visitantes, estando os veículos proibidos de estacionar nas ruas adjacentes.

O papa emérito Bento XVI, que morreu hoje com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, a 11 de fevereiro de 2013, a dois meses de comemorar oito anos no cargo. Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, e foi Papa entre 2005 e 2013.

Ratzinger tornou-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja. Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram casos que agitaram o seu pontificado.

Bento XVI ordenou uma inspeção às dioceses envolvidas, classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas. Durante a viagem a Portugal, em maio de 2010, Bento XVI disse que "o perdão não substitui a justiça".