Linha SNS 24 atendeu 9 milhões de chamadas, a aplicação foi descarregada oito milhões de vezes e o portal acedido por 27 milhões de pessoas

A linha SNS 24 terminou este ano com mais de 9 milhões de chamadas atendidas: é o maior número de atendimentos de sempre, acima das 6 milhões de chamadas atendidas em 2021. Os dados foram avançados por fonte oficial dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a entidade responsável pelo SNS 24.

Este ano, janeiro foi o mês com a maior procura: quase 3,3 milhões de pedidos de ajuda ao SNS 24 no primeiro mês do ano, a que se segue o mês de maio (1,4 milhões de chamadas). Só estes dois meses totalizaram mais chamadas do que as que foram registadas em todo o ano de 2020, por exemplo, quando a pandemia começou (4 milhões de chamadas no total).

A Linha de Aconselhamento Psicológico, criada a pensar na saúde mental e integrada no SNS 24, prestou apoio a mais de 64 mil pessoas durante o ano, aponta ainda o SPMS. Este serviço foi disponibilizado durante a pandemia em parceria com a Ordem dos Psicólogos, e desde então já ajudou mais de 191 mil pessoas. A ajuda está disponível em língua inglesa desde abril.

O SPMS aponta ainda que a aplicação (app) do SNS 24 registou mais de 8 milhões de downloads em 2022: “Foi uma das mais procuradas no nosso país na categoria de Saúde”, sublinham. O novo Portal SNS 24, lançado em outubro, contou com mais de 27 milhões de visitas.

Estas plataformas permitem consultar resultados de exames, o boletim de vacinas, confirmar datas de consultas, cirurgias, exames, realizar teleconsultas previamente marcadas, ou consultar baixas médicas.

Além disso, só este ano foram abertos 195 Balcões SNS 24 em várias juntas de freguesias, estabelecimentos residenciais e prisões. No total, já há 318 espaços deste tipo em todo o país.

“Em 2023, o compromisso é o de continuar a disponibilizar mais e melhores serviços de saúde, por via telefónica, presencial ou digital, para servir cada vez melhor os portugueses e residentes no nosso país”, promete o SPMS.