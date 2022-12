De norte a sul do país, eis os espetáculos gratuitos com fogo de artifício na passagem de ano

Lisboa

“Na última noite do ano, todos os caminhos vão dar à Praça do Comércio”, antecipa a autarquia de Lisboa nas suas redes sociais. No Terreiro do Paço há concerto de Paulo Gonzo às 22h30, entre as 00h12 e as 2h00 segue-se “um espetáculo que celebra a lusofonia”, e a partir das 2h00 há novo concerto de Fogo Fogo, acompanhado de Samuel Úria, Cuca Roseta, Lura, Bonga, Elida Almeida, Pongo, entre outros artistas.



“À meia-noite, fogo de artifício enche os céus de cor e brilho”, lê-se, e tem uma duração de 12 minutos. O espetáculo piromusical é ainda acompanhado pela banda sonora original de DJ Moullinex, segundo a programação divulgada pela Câmara Municipal de Lisboa .

Madeira

Na Madeira, o espetáculo de pirotecnia é lançado a partir de 58 postos, distribuídos por todo o anfiteatro e baía do Funchal, e também tem a duração de oito minutos. O espetáculo estende-se também à ilha do Porto Santo, onde foram colocados dois postos de lançamento de fogo-de-artifício: um no miradouro da Portela, outro no cais de Vila Baleira.

O espetáculo, adjudicado por cerca de um milhão de euros, é um dos maiores cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira e atrai milhares de pessoas, madeirenses e estrangeiros. A ocupação hoteleira ronda os 100%, estando também prevista a presença de sete navios de cruzeiro no porto e baía do Funchal na noite de 31 para 1.

Coimbra

Também em Coimbra há o habitual espetáculo de fogo de artifício, além de oito concertos e atuações de DJ. A festa arranca às 21h30 no palco da Portagem e existem, ao todo, três palcos distribuídos pela Baixa da cidade com oito horas e meia de música consecutiva (das 21h30 até às 6h00), com destaque para o concerto dos Gipsy Kings.

O espetáculo piromusical deste ano é maior, “já que conta com novos e mais impactantes elementos pirotécnicos – lettering de grande dimensão a desenhar nos céus a frase ‘Boas Vindas ao Novo Ano’, enchendo de cor e brilho os céus da cidade”, descreve a Câmara Municipal de Coimbra no seu site . Todos os espetáculos são de entrada livre.





Faro

No sul, também há programas para a passagem de ano. No jardim Manuel Bivar, junto à Doca de Faro, a noite começa com um concerto de Toy às 23h00, seguido de um espetáculo de pirotecnia às 00h00 e o DJ Wilson Honrado à 1h00. A entrada é livre.

E segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, há “oportunidades para todos os gostos” e “um cartaz muito forte ao nível da animação, de concertos, de espetáculos de fogo-de-artifício e musicais aquáticos, como nos casos de Albufeira ou de Portimão”, disse à agência Lusa.

Vila Real

A festa de passagem de ano é assinalada em Vila Real com um concerto do artista pimba Quim Barreiros, a partir das 22h30, na Praça do Município. Às 00h00 para assinalar a chegada de 2023 haverá fogo-de-artifício e, noite dentro e sem hora para terminar, a atuação do DJ Fernando Alvim.

Castelo Branco

No centro cívico de Castelo Branco, no dia 31 os primeiros espetáculos são do DJ Hugo Rafael (22h00) e dos Insert Coin (23h00). À meia-noite: o fogo de artifício estende-se a todas as freguesias do concelho, sendo lançado a partir de oito locais: Granja, ESALD, Barrocal, Castelo, Estádio Vale do Romeiro, Rotunda Europa, Carapalha e Centro Cívico. Depois das 00h10, há concerto de Carlão com a participação especial de Marisa Liz. A noite prossegue com o DJ Zinko, das 1h45 até às 3h00.

Beja

Em Beja, a festa é feita na Praça da República com os artistas Chave D’Ouro, David Antunes & The Midnight Band e a DJ Ana Isabel Arroja. A noite arranca às 22h30 e o tradicional fogo é lançado, sem surpresas, à meia-noite.

Setúbal

O espetáculo pirotécnico em Setúbal é sobre o rio Sado, na zona ribeirinha da cidade. Há dois locais destinados à animação musical: o Palco Doca dos Pescadores onde sobem os artistas Los Cavakitos e Two 4 Party, entre as 23h00 e as 2h00, e o Palco Rockalot, na Praia da Saúde, onde toca Jorge Nice entre as 22h00 e as 2h00. A participação é gratuita.

Guarda

A noite de passagem de ano na Guarda conta com a atuação de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, o Tributo a Linkin Park dos Hybrid Theory, e a dupla de DJ Two Brothers. A festa começa às 22h00 na Praça Luís de Camões. Já o fogo é lançado a partir da Sé da Guarda e da Torre de Menagem.

Évora

O concerto de Ana Bacalhau, que começa às 22h30, marca a noite de final de ano em Évora, na Praça de Giraldo. Após o fogo de artifício, começa a atuação do DJ Foksen pelas 00h15, como anunciou a Câmara Municipal de Évora na sua página oficial .

Leiria

“Com o Castelo de Leiria em pano de fundo, a comemoração da passagem de ano far-se-á em dois palcos montados na Praça Rodrigues Lobo e Largo do Papa Paulo VI”, descreve a autarquia em comunicado . As primeiras atuações, entre as 22h30 e as 23h45, são de Elsa Gomes e do DJ Rex Ricardo Tê.

A contagem decrescente para o ano novo culmina com o lançamento do fogo. A noite continua com os artistas Usados com Garantia e Kid Loco & Los Mystério, entre as 00h15 e as 2h30, que depois dão a vez aos DJ Ruca e Nuno Fernandez, até às 4h00. O acesso é gratuito, reforça a Câmara Municipal de Leiria.

Portalegre

Em Portalegre, a autarquia dá apenas indicação de que há fogo de artifício na Igreja de São Cristóvão à meia-noite, não sendo referidos concertos nem espetáculos musicais durante a noite da passagem de ano.

Açores

Em Ponta Delgada, o concerto dos ABBA Projet abre a noite de fim de ano às 21h30, seguindo-se o espetáculo dos Clã às 23h30 no palco instalado nas Portas da Cidade, na Praça Gonçalo Velho Cabral. A contagem decrescente para 2023 culmina com fogo-de-artifício 15 minutos. A encerrar a noite está o DJ Soulsky até às 3h00, detalha a autarquia.

Santarém

Em vez do Jardim da Liberdade, este ano a entrada em 2023 é celebrada no Campo Infante da Câmara, em Santarém. A festa arranca às 22h45 com o Grupo Puro Rock, o espetáculo pirotécnico é às 00h00 e 15 minutos depois sobe ao palco a dupla musical Anjos. É depois a vez do DJ Vassalo, a partir das 1h45.

Viana do Castelo

Em Viana do Castelo, o fogo de artifício pode ser visto sobre o Rio Lima quando tocarem as 12 badaladas. No Largo das Neves, há uma “mega tenda com capacidade para mil pessoas” e “um programa eclético forte”, classifica a autarquia.

A noite arranca às 23h30 e o programa, já definido, aposta em dois DJ locais — Math e Fábio Gonçalves —, no portuense Sérgio Miranda e ainda na artista internacional Zanova.