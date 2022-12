Tempo de espera para doentes urgentes chegou às seis horas no Santa Maria

O tempo de espera para doentes urgentes chegou a ser de seis horas, esta manhã, nas urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

O recomendado é que os casos urgentes não esperem mais de 60 minutos.

Já para as pulseiras verdes, o tempo médio de espera ultrapassou as 10 horas.

Os tempos médios de espera podem ser consultados no site do Serviço Nacional de Saúde, que mostram que o cenário é mais calmo no maior hospital do norte do país.

Às 11:00, as urgências do Hospital São João cumpriam os tempos recomendados para a urgência.

O Governo anunciou na segunda-feira que, no fim de semana de Ano Novo, os centros de saúde voltam a ter horário alargado para aliviar a pressão nas urgências.