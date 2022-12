A chuva vai regressar a Portugal continental e à Madeira na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, com a passagem de uma frente fria, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para esta semana, prevê-se a partir de quarta-feira o aumento da precipitação no Norte e Centro do país. No entanto, não se prevê chuva tão intensa como em meados de dezembro.

A partir 1 de janeiro, o vento muda, trazendo tempo mais estável, com o frio típico de inverno.