Barragem do Alqueva: chuva de dezembro permitiu armazenar água para os próximos três anos

A chuva que tem caído ao longo do mês de dezembro já permitiu armazenar mais água no Alqueva do que a gasta pela barragem ao longo de todo o ano.

O nível da água subiu mais de 4,5 metros só neste mês, faltando ainda 2 metros para atingir o pleno armazenamento.

A quantidade garante o fornecimento de água às populações e à indústria local, pelo menos, durante os próximos três anos.