Marinha e Força Aérea resgatam cinco pessoas em alto mar a sudeste da ilha de Porto Santo

A Força Aérea e a Marinha participaram esta madrugada num resgate de cinco pessoas que estavam num veleiro "que se encontrava virado e à deriva" a sudeste da ilha de Porto Santo.

Estas informações foram anunciadas pelos dois ramos das Forças Armadas em notas distintas enviadas à comunicação social.

"O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), da Marinha Portuguesa, em articulação com a Força Aérea Portuguesa (FAP), coordenou, durante a noite de ontem, uma operação de resgate de cinco náufragos do veleiro "Hallucine", com bandeira da ilha de Martinica, que se encontrava virado e à deriva a 100 milhas náuticas, o equivalente a 185 quilómetros, a sudeste da ilha de Porto Santo, na área de responsabilidade do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Marrocos", lê-se num comunicado da Marinha.

De acordo com este ramo, o alerta foi recebido no MRCC Lisboa, "através de chamada telefónica, pelas 21h30, tendo sido solicitado apoio por parte do MRCC Madrid". A embarcação navegava com destino a Tenerife, Canárias.

Foi imediatamente ativada uma aeronave da Força Aérea, "assim como embarcações mercantes que se encontravam nas proximidades", e foram encontradas no local cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, "de nacionalidade francesa a necessitar de auxílio".

"Já hoje, dia 26 de dezembro, pelas 2:50, a aeronave aterrou na ilha de Porto Santo onde as pessoas receberam o apoio médico necessário", acrescenta a Marinha.

Também em comunicado, a Força Aérea avançou que "na madrugada de 26 de dezembro (...) o EH-101 Merlin, em alerta permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo foi chamado para realizar buscas por um veleiro com cinco pessoas a bordo".

"Uma hora e quinze minutos depois de ter descolado, o EH-101 Merlin chegou ao local de operações, a 200 quilómetros a sudeste de Porto Santo, onde resgatou as cinco pessoas", acrescentam.

Na mesma nota a Força Aérea dá conta de um outro resgate feito na noite de 25 de dezembro, pelas 18:55, altura em que o "EH-101 Merlin foi ativado para resgatar uma mulher de 54 anos que se encontrava a bordo de um navio britânico, a 255 quilómetros a noroeste do Montijo".