“Éramos felizes”: o marido está na guerra, ela fugiu com os filhos para cá e a família rachou. Este é o Natal mais estranho das suas vidas

O pequeno Artem mostra no ecrã do telemóvel uma imagem do pai, Roman, de 41 anos, trajado à militar numa pausa do cenário de guerra onde se encontra a combater a ofensiva russa em solo ucraniano. É o registo de uma videochamada que ele, de 13 anos, fez há tempos com a mãe, Mila, e a irmã, Katerina, mas chegam a passar vários dias sem saberem de Roman, visto que no terreno inóspito onde ele anda nem sempre a rede funciona ou há eletricidade. Neste momento, é apenas o telefone que os une, e a chamada de Roman é o momento mais ansiado da semana. “Queremos saber se ele está bem, se está vivo. É assustador preocuparmo-nos com isso. No máximo, conseguimos falar com o meu marido uma vez por semana, durante breves 15 ou 20 minutos. Às vezes menos. Chegam a passar duas semanas sem recebermos uma única chamada, porque ele está no epicentro da guerra, onde as tropas inimigas atiram, matam, queimam, as pessoas morrem, não há eletricidade e passa-se muito frio nas casas”, explica Mila, de 41 anos, de olhos no chão e em tom angustiado.

Esta família está partida ao meio desde abril. Mal as primeiras bombas caíram em Kiev, Mila decidiu, com o marido, que o perigo era demasiado alto e que seria melhor sair do país com os filhos e seguir para a região mais longínqua do mapa: Portugal. Ela e os filhos atravessaram a fronteira com a Polónia e depois seguiram para cá com a ajuda da Cruz Vermelha. Roman alistou-se para combater o inimigo. Só não esperavam que a situação se estendesse por tanto tempo. “Quando deixámos a casa em Kiev, pensámos que seria no máximo por um mês, já passaram oito. Tememos que se transforme numa nova guerra dos 100 anos.”

