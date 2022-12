Há um terreno à venda em Milfontes que inclui três praias, um parque de estacionamento, dois restaurantes e um posto da Polícia Marítima

“Este terreno tem 16 hectares, com 900 m2 de construção, com vista mar e rio. Inclui duas praias marítimas e uma praia fluvial”, pode ler-se num anúncio publicado por uma agência imobiliária. A área em causa fica em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, e não só inclui três praias como um posto da Polícia Marítima, dois restaurantes, uma estrada, um estacionamento e dunas.

O terreno é conhecido como Alfarol e, sabe o Expresso, pertence a duas famílias que nos anos 80, depois de a Câmara Municipal ter construído a tal estrada e o tal parque de estacionamento, conseguiram provar que este foi adquirido ainda antes de existir legislação que impede qualquer praia de ser propriedade privada. Como a lei não pode ter efeitos retroa­tivos, as famílias são donas das três praias, mesmo que estejam impedidas de construir no local.