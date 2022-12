Inflação: cabaz básico para a ceia de Natal custa mais 23% do que há um ano

Todos os produtos básicos que compõem um cabaz de Natal, como bacalhau, batatas, couve, azeite, ovos, farinha ou óleo, estão agora mais caros do que no início deste ano e o preço de alguns destes alimentos subiu mais de 30%, segundo a DECO/Proteste. Pela mesma lista de compras da ceia do Natal passado paga-se agora mais 23%, sem esquecer que também o gás e a eletricidade custam mais do que há um ano.

