Estrada entre Manteigas e Piornos está encerrada e sem previsão de reabertura

A estrada nacional 338 entre Manteigas e os Piornos, na Serra da Estrela, está encerrado ao trânsito sem previsão de reabertura.

É a segurança que está em causa devido a sucessivas quedas de pedras que rolam da encosta sem vegetação que as sustente por causa do ultimo incêndio.

O problema de segurança deste troço já não é de agora. Ao longo dos anos a estrada tem tido episódios de derrocadas com encerramentos temporários e com intervenções pontuais.

O concelho de Manteigas, um dos mais afetados pelo incêndio de agosto, tem sofrido as consequências com o inverno rigoroso. O caso mais recente é o buraco formado na freguesia do Sameiro, onde parte da rua construída em cima de uma linha de água desabou.

Os trabalhos da autarquia procuram minimizar o problema, que só poderá ter solução definitiva depois de uma intervenção mais robusta a ser feita quando o tempo melhorar.