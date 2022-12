Dois feridos ligeiros em acidente com barco da Transtejo

Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade, nesta quinta-feira, num acidente ocorrido com um barco da Transtejo que fazia o percurso entre Cacilhas e o Cais do Sodré. O barco embateu num dos pontões do terminal fluvial, em Lisboa.

Pelas 13h30, a embarcação “Campolide” embateu num dos pontões do terminal fluvial do Cais do Sodré “durante a manobra de aproximação para atracação e desembarque de passageiros”, de acordo com os esclarecimentos enviados ao Expresso pela Transtejo.

Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que teve indicação da ocorrência às 13h36, registaram-se dois feridos ligeiros: dois homens com 34 e 50 anos. Este último foi assistido no Hospital de São José.

A empresa indica que as duas pessoas que ficaram feridas estavam de pé no momento do embate e foram assistidas no local. “Um deles saiu do terminal fluvial pelo próprio pé e o outro sinistrado foi encaminhado, por precaução, para uma unidade de saúde a fim de efetuar a devida avaliação médica”, acrescenta.

A Transtejo refere que o mestre da embarcação foi submetido a um exame de alcoolemia, “cujo resultado foi 0,0g/l de álcool no sangue”, e assegura a qualificação da tripulação e o cumprimento de toda a documentação. O conselho de administração da empresa determinou a “instauração imediata de um inquérito interno, para apuramento das circunstâncias e responsabilidades desta ocorrência”.

A ligação fluvial sofreu “alguns constrangimentos durante cerca de uma hora” e a embarcação foi substituída por outra, encontrando-se já regularizado o serviço de transporte. A Transtejo assegura as ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa. Em outubro, os trabalhadores realizaram uma greve parcial, de três horas por turno, para reivindicar aumentos salariais.