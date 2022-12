Estrangeiro detido pelo SEF no aeroporto de Lisboa por tráfico de seres humanos ficou em prisão preventiva

Um homem detido no Aeroporto de Lisboa, no domingo, por suspeita de tráfico de seres humanos ficou em prisão preventiva, informou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

Segundo avança o SEF, em comunicado, o Tribunal da Relação de Lisboa decretou a prisão preventiva para o cidadão estrangeiro detido por indícios da prática de crimes de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal, uso de documentação de viagem alheia e falsificação de documentos, tendo sido resgatada uma vítima menor "num contexto de especial vulnerabilidade".

"A unidade daquele aeroporto, vocacionada para a deteção de ocorrências desta natureza, efetuou todos os procedimentos necessários para proteger e salvaguardar o superior interesse da menor", refere o SEF.

No âmbito da detenção, foram também apreendidos um telemóvel, cinco passaportes e documentação relacionada com a prática dos crimes.

O SEF informou ainda que este ano já foram detidas em flagrante delito com documentação fraudulenta mais de 300 pessoas com documentação, mais do dobro face ao ano passado, quando se registaram 116 detenções.