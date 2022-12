Noite foi "muito calma": Proteção Civil regista 40 ocorrências entre as 0h e as 7h15

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 0h e as 07h15 de hoje 40 ocorrências em Portugal continental devido ao mau tempo, sobretudo quedas de árvores e pequenas inundações.

"Foi uma noite muito calma. Tivemos 40 ocorrências em Portugal continental, sobretudo nos distritos do litoral. Tratou-se de quedas de árvores e pequenas inundações da via pública", disse à Lusa o comandante Miguel Oliveira, da ANEPC.

De acordo com Miguel Oliveira, em Lisboa foram registadas naquele período oito ocorrências relacionadas com pequenas inundações da via pública.

Contactado pela agência Lusa, fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que "a noite foi muito calma, sem ocorrências significativas".