Mau tempo: Proteção civil alerta para período crítico a partir das 21h

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está a alertar para o agravamento do estado do tempo durante a tarde desta segunda-feira, prologando-se durante a madrugada.

Em conferência de imprensa, André Macedo Fernandes, comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, afirmou que está previsto um novo “período crítico” entre as 21h desta segunda-feira e as 9h de terça-feira.

De acordo com o IPMA, são esperados "períodos de chuva forte a persistente já durante o final do dia de hoje e a madrugada do dia de amanhã, dia 20, possibilidade de trovoadas e rajadas fortes de vento", que poderão chegar aos 75km/h no litoral. Nestes dois dias haverá também agitação marítima "forte".

Perante esta previsão, foram já emitidos alertas para várias bacias hidrográficas:

⇒ Na do Minho (com risco de inundações assinalado em Caminha Monção e Valença);

⇒ Na do Lima (Arcos de Valdevez, Ponte de Barca e Ponte de Lima);

⇒ Na do Cavado (Braga, Barcelos e no rio Este em Braga);

⇒ Na do Ave;

⇒ Na do Douro (onde a precipitação deverá conjugar-se com o “efeito de maré junto à foz”);

⇒ Na do Vouga;

⇒ Na do Mondego;

⇒ Tejo e Sorraia (onde poderá haver aumento de caudais no rio Zêzere, Sorraia e afluências do rio Sor).

“Face a esta situação, foi decidido elevar o estado de alerta especial para nível laranja nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa”, anunciou André Macedo Fernandes.

Assim, há a possibilidade de ocorrência de cheias em meio urbano, o transvaso do leito dos rios para leito de cheia, deslizamentos, derrocadas. O litoral norte, região centro e Área Metropolitana de Lisboa deverão ter um elevado número de ocorrências, nomeadamente durante a manhã de terça-feira.

Poderão haver novamente condicionamentos à circulação de trânsito, isto quando há zonas onde ainda estão a decorrer operações de reposição da normalidade depois do temporal da semana passada, refere André Macedo Fernandes.

Os espaços que foram abertos para acolhimento temporário de pessoas que tenham de ser retiradas das suas habitações também estão ainda abertos em Odivelas e Loures, havendo a possibilidade de abrir novos locais se assim se justificar.

Dado o nível de alerta, foi já aumentado o nível de resposta do dispositivo de Proteção Civil, com um reforço dos operacionais disponíveis. “As medidas de antecipação operacional estão a ser tomadas”, garante o comandante nacional. “Os dispositivos estão no terreno, as limpezas estão a ser feitas, esta parte da reabilitação está a ser feita.”

À população, a Proteção Civil pede que “tenha em linha de conta” estes avisos e “prepare a chegada da precipitação”. A quem esteja em viagem dada a proximidade do Natal, o pedido é que haja uma “adequação da condução” e para que estejam “sempre a ouvir a atualização da informação meteorológica e operacional” de forma a decidir itinerários e viagens a realizar.

“Estejam atentos, sigam as recomendações das autoridades e vamos ter calma para passar mais este evento meteorológico intenso.”

[notícia atualizada às 15h27]