Buscas por três tripulantes desaparecidos limitadas devido à meteorologia

Os meios envolvidos nas buscas aos três tripulantes da embarcação desaparecida na sexta-feira ao largo da Nazaré começaram a ser desmobilizados ao princípio da tarde de domingo devido ao vento e à ondulação. Não se esperam grandes facilidades nas buscas no início da semana.

O capitão do porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, afirmou que o helicóptero da Força Aérea concluiu a missão de hoje às 14h, tendo sido já desmobilizado o 'drone' (aparelho aéreo não tripulado) que durante a manhã fez dois voos, de 50 minutos, mantendo-se apenas as buscas terrestres.

"Continuamos sem encontrar qualquer indício, quer seja por terra quer seja por mar, o que faz pensar que, devido às condições do vento, que neste momento está de sudeste, as coisas que possam estar mais à superfície estejam a derivar mais para norte", declarou o capitão do porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, citado pela Lusa. Situação que levou, nomeadamente, à decisão de retirar o comando das operações da praia de Pedrógão (concelho e distrito de Leiria).

A embarcação semirrígida da estação salva-vidas da Nazaré, a embarcação Patrão Macatrão da estação salva-vidas da Figueira da Foz, cuja autonomia está a chegar ao limite, e a corveta da Marinha NRP João Roby estiveram nas buscas, mas a indicação era para suspenderem a missão ao início da tarde.

Segundo o capitão do porto da Nazaré, as previsões são para que o vento continue a aumentar de intensidade ao longo de domingo e que segunda-feira haja "bastante ondulação", o que levou à decisão de incidir nas patrulhas em terra, as quais continuarão a ser feitas com meios das capitanias da Nazaré e da Figueira da Foz, com apoio dos bombeiros.

Mário Lopes Figueiredo afirmou que, se existir algum novo indício, os meios podem novamente ser reforçados. “A nível das previsões oceanográficas, vamos ter condições bastantes agrestes que vão impedir estas embarcações pequenas de navegar. Ao longo da semana, à medida que o mar nos for permitindo empenhar os nossos meios, vamos fazê-lo”, declarou o responsável em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

Além do mestre, que chegou a nado à praia de Pedrógão ao fim da tarde de sexta-feira, estavam na embarcação "Letícia Clara", pertencente a um armador de Vila do Conde, mais três tripulantes, dois homens de nacionalidade indonésia e um marroquino, os quais continuam desaparecidos.