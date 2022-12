Loading...

Sociedade "Passar cá o ano?" Governo não soube responder: o relato desesperado dos portugueses no Peru

Há pelo menos 60 portugueses retidos no Peru. Francisco Santos, um dos jovens portugueses retidos no Peru, diz que o grupo está desesperado e acusam as entidades competentes de não terem um plano definido para os ajudar a sair do país

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 27 minutos