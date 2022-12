Mais de 440 mil cigarros apreendidos em Vila Nova de Gaia

Vila Nova de Gaia, 17 dez 2022 (Lusa) - Mais de 440 mil cigarros foram apreendidos na quinta-feira pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) em Vila Nova de Gaia, Porto, tendo sido constituído arguido um homem suspeito da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo, foi hoje anunciado.

Em comunicado, aquela unidade, que integra a GNR, explica que a apreensão decorreu da operação "LAST STOP II", dedicada ao combate do comércio ilícito de tabaco, e "impediu a introdução fraudulenta no consumo de produtos de tabaco cuja prestação tributária total ascenderia a mais de 86.000 euros em sede de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e impostos especiais de consumo (IEC)".

Segundo a GNR, no decorrer daquela ação, levada a cabo pela UAF de Coimbra, foi dado cumprimento a três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em veículo.

No total foram apreendidos 440.920 cigarros (22.046 maços), quatro telemóveis, uma viatura, equipamento acessório ao transporte e acondicionamento de caixas de tabaco, e documentação diversa.

Os factos foram comunicados ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).