Duas populações isoladas e 45 vias rodoviárias interditas no Continente, aviso para agitação na Madeira

Duas populações estão isoladas e 45 vias rodoviárias interditas ainda este sábado em Portugal, na sequência das fortes chuvadas que se fizeram sentir na última semana no país, disse à Lusa o oficial da GNR, Ricardo Silva.

As duas populações isoladas são Reguengo do Alviela, no distrito de Santarém, e Foros do Mocho, no distrito de Portalegre, adiantou o oficial de dia ao Comando Geral da GNR.

Também nos distritos de Santarém e Portalegre estão localizadas a grande maioria das 45 vias rodoviárias que ainda se encontravam interditas, explicou.

As fortes chuvadas que se fizeram sentir na última semana no país causaram várias inundações e acidentes. No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Agitação marítima na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, a vigorar até às 18h de domingo. O aviso tem por base a informação recebida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê ondulação que pode ir até aos quatro metros na costa norte e 3,5 metros na costa sul, indica a capitania.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", acrescenta.

Na sequência do mau tempo previsto, a Porto Santo Line anunciou sábado de manhã o cancelamento das ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo no domingo e na segunda-feira.

As viagens Funchal -- Porto Santo, às 8h, e no sentido inverso, às 18h, não vão realizar-se "devido às más condições meteorológicas que impossibilitam a atracação do navio, no Porto Santo, em condições de segurança".

A empresa responsável por aquelas ligações indicou ainda que, "de forma a privilegiar as necessidades dos seus passageiros", o navio vai operar extraordinariamente na terça-feira, dia em que habitualmente é feita a paragem semanal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo para agitação marítima.

As regiões montanhosas e a costa sul da Madeira estarão sob aviso amarelo para precipitação.