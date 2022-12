Há um “esquema das senhas” nas Lojas do Cidadão: gente que chega e as açambarca para depois as vender a 50 euros cada

Uma equipa da PSP que fazia o turno numa loja do cidadão do Porto desconfiou de algumas movimentações entre os imigrantes que esperavam numa longa fila para serem atendidos. Depois de alguma confusão, os agentes conseguiram identificar pelo menos dois cidadãos estrangeiros que estavam no local desde madrugada, que tinham retirado senhas antes de estas se terem esgotado — e que tentavam aproveitar-se dos que tinham chegado mais tarde, sem acesso a qualquer vaga. “Os polícias comprovaram que os dois imigrantes madrugadores estavam ali a vender as suas senhas. Mas não foi feita uma participação porque nem sequer houve queixa dos compradores”, revela uma fonte da PSP.

