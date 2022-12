Caso EDP: advogado de Manuel Pinho pede libertação imediata do ex-ministro por entender que passou o prazo legal para a prisão domiciliária

Manuel Pinho ainda não foi notificado do despacho de acusação do Ministério Público no processo em que é suspeito de ter recebido cinco milhões de euros do Grupo Espírito Santo quando ainda era ministro da Economia num dos governos de José Sócrates. Como está em prisão domiciliária há um ano, o advogado que o representa avançou com um pedido de habeas corpus - libertação imediata - para o Supremo Tribunal de Justiça. Mas o Ministério Público poderá ter outro entendimento.

