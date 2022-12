Estradas cortadas e intransitáveis, linhas ferroviárias condicionadas: por onde se pode ou não circular em Lisboa em manhã de cheias

O mau tempo que se fez sentir em Lisboa na madrugada desta terça-feira provocou vários constrangimentos, desde estradas cortadas por toda a capital a escolas encerradas no concelho de Oeiras. O ponto de situação mais recente foi feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil às 9 horas.

Na sequência do mau tempo há a registar na região de Lisboa a seguinte situação:

Estradas Cortadas

EN 8 entre Odivelas e Loures

EN 250 Zona de Frielas

EN 115 entre Rotunda Oliveiras e A das Lebres

A8 acesso Loures cortado

EN 9 entre Ponte Rol e Torres Vedras

Calçada de Carriche - Odivelas

EN 247 Foz Lizandro Ericeira cortada devido a derrocada

EN117 entre Queluz e Algés

IP 2 km 203 Monforte/Portalegre

IC 20

IC 17

Saída A5 para IC 17

EN 249 – Abóboda – Sintra

N6 Auto da Boa Viagem

Acesso N6-3 Auto da Boa Viagem

Acesso IC16 para a CRIL-Pontinha

Acesso IC19 para a Buraca

IP7 para a Ponte 25 de Abril (sentido Norte-Sul)

​Vias intransitáveis

Túneis Campo pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI e Avenida de Berlim

Radial de Benfica

Estrada do Penedo

Alcântara – Sob viadutos

Acesso Eixo Norte Sul à radial de Benfica

Cruzamento Gago Coutinho com EUA

Avenida de Santo Contestável

Av. 24 de Julho até Belém

Operação da Carris a funcionar mas fortemente condicionada

Vias Ferroviárias

Operação do Metro a funcionar com constrangimentos

Linha de Sintra (Campolide e Benfica, Concordância de Xabregas entre a Bifurcação Chelas e Lisboa Santa Apolónia)

Linha de Cascais (Cais do Sodré e Oeiras)

Linha do Norte

tiago petinga

Entretanto, a circulação ferroviária na Linha do Norte foi restabelecida em duas vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, mantendo-se interditas as outras duas vias, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal citada pela agência Lusa. Foi reposta a “circulação nas vias A e D lentas entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, mantendo-se interditas as vias A e D rápidas”. Foi também restabelecida a circulação ferroviária entre Campolide e Alcântara-Terra.

Já no Metro de Lisboa, as estações com constrangimentos devido às cheias ( atualização feita há uma hora ) são estas:

Estação Chelas encerrada

Estação Jardim Zoológico: o átrio norte (acesso ao terminal de autocarros) encerrado

Estação Entre Campos: átrio sul (ligação aos comboio) encerrado

As chuvadas fortes afetaram sobretudo a baixa de Algés, em Oeiras, que ficou intransitável e totalmente alagada. Neste concelho, as escolas vão estar encerradas esta terça-feira, conforme avançou o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, em declarações à SIC Notícias. Isaltino Morais pediu aos pais para irem buscar os seus filhos até às 12 horas.