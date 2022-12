Reportagem do Expresso distinguida no Prémio de jornalismo Direitos Humanos & Integração

A reportagem “Nós somos oito mil histórias”, publicada pelo Expresso em maio de 2021, foi distinguida com uma menção honrosa na categoria de imprensa escrita na 17.ª edição do Prémio de jornalismo Direitos Humanos & Integração, atribuído anualmente pela Comissão Nacional da UNESCO e da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. A cerimónia de entrega realizou-se esta segunda-feira, no Palácio da Foz, em Lisboa.

A vitória nesta categoria foi atribuída ao trabalho “A vida inteira com o salário mínimo. ‘Uma constante dor de cabeça’", da autoria de Natália do Carmo Teixeira Faria e Adriano Miranda e publicada no jornal “Público”. O Expresso partilhou a menção honrosa com mais três reportagens (uma da revista “Visão” e outras duas do “Público”).





“Nós somos oito mil histórias” é o retrato dos dias que se seguiram a uma disputa política entre Marrocos e Espanha, por esta ter acolhido Brahim Ghali, líder do grupo independentista sarahaui, e em que milhares de pessoas do lado marroquino aproveitaram o aliviar da guarda na fronteira para passarem a salto para a Europa, para o pequeno enclave de Ceuta.

Fabrice fez 3.788 quilómetros para chegar a Ceuta. Bidills fez 3.295. Fazem parte das oito mil pessoas que entraram a 17 de maio numa cidade que separa a Europa de Marrocos e por isso fazem parte das oito mil pessoas que uns consideram ser invasoras; fazem parte das oito mil pessoas que outros consideram ter o direito a procurar uma vida melhor entre nós; fazem parte das oito mil pessoas que uns consideram que devem ser deportadas porque sim; fazem parte das oito mil pessoas que outros consideram que devem ser acolhidas na Europa com dignidade, fazem, portanto, parte das oito mil pessoas que são consideradas à luz das considerações políticas, humanas, sociais, ideológicas de cada um. Mas Fabrice e Bidills também têm as suas considerações: “Estamos tristes com vocês”. Tristes connosco, os europeus. Esta é a história deles - e não só.

Também a SIC e SIC Notícias foram distinguidas com menções honrosas na categoria de Meios Audiovisuais com as reportagens “Líbano”, de Susana André, Odacir Júnior, Ricardo Tenreiro, Cláudia Ganhão, Diana Matias, Octaviano Rodrigues, Rui Branquinho e Amélia Moura Ramos e “À Margem”, de Dulce Salzedas, João Lúcio, Tiago Martins, Isabel Cruz, Diana Matias, Luís Botas, José Eduardo Zuzarte, Paulo Cepa, Octaviano Rodrigues, Rui Branquinho e Amélia Moura Ramos.

Prémio de jornalismo Direitos Humanos & Integração “visa reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação social, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”.





A lista completa

IMPRENSA ESCRITA

Vencedor:

A vida inteira com o salário mínimo. “Uma constante dor de cabeça” , de Natália do Carmo Teixeira Faria e Adriano Miranda, publicada no Público

Menções honrosas:

RÁDIO

Vencedores:

Exército de precários , de Nuno Viegas, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro e Bernardo Afonso, difundida na Fumaça

Bissau – Geração Futuro , de Maria Paula Sá Fernandes e Borges Silva Paulo, difundida na RDP África



Menções honrosas:

Apontados a dedo , de Filipe Santa Bárbara e Margarida Adão, difundida na TSF;

Cabo Delgado, a bússola estilhaçada , de Nuno Amaral, difundida na Antena 1;

MEIOS AUDIOVISUAIS

Vencedores:

As guardiãs do Sado , de Sandra Salvado, Rui Manuel Rodrigues e Sara Cravina, emitida na RTP;

Por ti, Portugal, eu juro! , de Diogo Cardoso, Sofia da Palma Rodrigues e Luciana Maruta, emitida na Divergente;

Menções honrosas: