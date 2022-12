Caso EDP: Manuel Pinho está preso em casa há um ano e deverá ser acusado pelo MP esta terça-feira

Os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto deverão acusar esta terça feira, 13 de dezembro, o ex-ministro Manuel Pinho por, no seu entender, ter recebido indevidamente cinco milhões de euros do Grupo Espírito Santo quando já era o responsável pela pasta da Economia num dos governos de José Sócrates, que é assistente no processo (mesmo contra a vontade do Ministério Público).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler