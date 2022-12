Autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra reúnem-se com ministro da Saúde a 20 de dezembro

Os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra vão reunir-se com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no dia 20 de dezembro pelas 19h. O anúncio surgiu depois de os três responsáveis se terem deslocado nesta segunda-feira da manhã ao Ministério da Saúde, depois de já terem solicitado um encontro urgente devido aos problemas no Centro Hospitalar de Setúbal.

“Podia ter sido evitado estarmos hoje aqui, se tivesse sido dada uma resposta ao pedido de uma reunião. Estamos satisfeitos pelo facto de termos uma reunião marcada para podermos explicar ao senhor ministro quais as questões que nos preocupam”, afirmou André Martins, presidente da Câmara de Setúbal, à saída do Ministério da Saúde.

Segundo o autarca, que falava ao lado dos colegas de Palmela e Sesimbra, o objetivo é obter uma “garantia de que haverá medidas que façam um caminho para resolver definitivamente os problemas do Centro Hospitalar de Setúbal”.

André Martins destacou a necessidade de ter um “quadro de pessoal” – médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico –, nos “diversos departamentos”, de forma a assegurar que “os serviços estão em condições de funcionar”.

Na sexta-feira, os três autarcas tinham anunciado que, caso a reunião não fosse marcada até domingo, nesta segunda-feira estariam “à porta” do Ministério da Saúde. Foi o que acabou por acontecer: foram recebidos pela chefe de gabinete e atingiram o objetivo de marcação do encontro.

A Câmara Municipal de Setúbal reuniu-se com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal na sexta-feira, devido às dificuldades que se têm verificado relativamente à falta de médicos no Hospital de São Bernardo, que têm provocado o encerramento temporário de alguns serviços.

Nesse dia, os autarcas defenderam, em conferência de imprensa, que a contratação de tarefeiros não é solução. “Isto não é caminho. Nós exigimos que este assunto seja tratado como deve ser tratado, ou seja, com a garantia do reforço do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Setúbal”, declarou André Martins.

O presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro, salientou que “sem conseguir manter equipas médicas permanentes, bem tratadas, motivadas e com condições de trabalho, dificilmente estes assuntos serão resolvidos e debelados”.

A urgência pediátrica do Hospital de São Bernardo, que integra o Centro Hospitalar de Setúbal, reabriu às 9h desta segunda-feira, depois de ter estado encerrada desde terça-feira por falta de médicos.